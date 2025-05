Le patrimoine culturel marocain brille à Prague avec la collection de caftans de Samira Haddouchi

Les 17 et 18 mai, Prague a vibré au rythme des Journées du patrimoine culturel marocain, mettant en lumière la collection de caftans traditionnels de la célèbre créatrice de mode Samira Haddouchi. Cet événement, orchestré par l'Ambassade du Maroc en République Tchèque et l'Association Joussour pour les Arts et la Création, s'est tenu dans le cadre majestueux du palais historique de Troja.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Haddouchi a dévoilé ses créations, illustrant à merveille la fusion entre l'artisanat marocain ancestral et les tendances esthétiques contemporaines. Parmi l'assistance figuraient d'anciens présidents et premiers ministres tchèques, ainsi que d'autres personnalités diplomatiques de renom.

«Notre ambition est de créer un dialogue entre le patrimoine culturel marocain et les tendances actuelles de la mode, en proposant des créations qui résonnent avec toutes les générations», a déclaré Haddouchi. Elle a exprimé son souhait de faire du caftan une pièce intemporelle, tout en y insufflant une énergie moderne.

Le programme riche et varié a également proposé des performances artistiques, des expositions d'artisanat et des dégustations culinaires, attirant près de 300 personnalités du monde politique, diplomatique et culturel. Les festivités se sont poursuivies au cœur des principales places de Prague jusqu'au 18 mai.

Originaire de Tanger et diplômée de l'École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Haddouchi a présenté ses créations lors des Fashion Weeks de Paris, Milan, Londres, Dubaï et bien d'autres scènes internationales. Ses pièces ont été portées par des icônes telles que Whitney Houston et Majda Roumi.