Hajj : Arrestation de Marocains en Arabie Saoudite pour pèlerinage non autorisé

Les autorités saoudiennes ont procédé à l'arrestation de plusieurs Marocains pour avoir enfreint les règlements du ministère du Hajj en tentant d'effectuer le pèlerinage sans permis officiel. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de sécurité visant à éradiquer le phénomène des pèlerins non autorisés.

Selon des sources citées par «Assabah», les Marocains appréhendés alors qu'ils tentaient d'accomplir le Hajj sans autorisation légale seront immédiatement expulsés vers le Maroc. Ces individus étaient initialement entrés en Arabie saoudite pour effectuer la Omra.

Cette campagne, qui s'inscrit dans la stratégie de l'Arabie saoudite pour appliquer strictement les directives du Hajj, a inclus des contrôles de sécurité renforcés, notamment aux gares du train Haramain et dans les sites saints. Elle a conduit à l'arrestation de toutes les personnes ayant enfreint les règlements du Hajj. Les contrevenants ont écopé d'amendes dépassant 26 000 dirhams marocains et risquent l'expulsion, ainsi qu'une interdiction de retour dans le Royaume pour des durées déterminées par la loi.

Ces mesures s'inscrivent dans les efforts du Royaume pour renforcer la sécurité et assurer une gestion organisée de la saison du Hajj, qui accueille chaque année plus d'un million et demi de pèlerins. Les sanctions sont sévères, incluant des peines de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans et des amendes atteignant un million de riyals saoudiens, ainsi que la confiscation des moyens de transport et des logements utilisés pour faciliter ces infractions.