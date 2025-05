Le 24e Championnat Hassan II de Tbourida au Maroc conclut sa première phase de qualifications

La 24e édition du Trophée Hassan II «Tbourida», le prestigieux Championnat des Arts Équestres Traditionnels du Maroc, a entamé ses phases qualificatives ce lundi 26 mai 2025 à Dar Es Salam, Rabat.

Organisé par la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE), cet événement réunit 24 sorbas en compétition, dont 18 dans la catégorie senior et 6 chez les juniors, toutes en lice pour décrocher le titre de Champion du Maroc 2025.

Dans la catégorie senior (17 ans et plus), M'kadem Benkhadda Abdelrhani, représentant la région de Beni Mellal-Khénifra, s'est distingué en prenant la tête du classement avec un score de 78,01 points. Il est suivi par Naji Rachid de Casablanca-Settat (75,06 points) et Bahraoui Charaf de Marrakech-Safi (73,27 points). La région de l'Oriental a particulièrement brillé, avec plusieurs sorbas figurant parmi les dix meilleures.

Chez les juniors (12 à 16 ans), Sbiybi Youssef, originaire de la province de Taourirt dans la région de l'Oriental, mène le classement avec 62,40 points. Il est talonné de près par Gharrabou Mohamed de Beni Mellal-Khénifra (62,28 points) et Zouraizae Badre de Casablanca-Settat (61,90 points).

Cette édition est marquée par une première historique : la participation de la Zone Sud dans la catégorie junior, représentée par la troupe de Hassan El Aaida de Guelmim, qui a décroché la cinquième place avec 59,33 points.

Les phases qualificatives se poursuivront jusqu'au 29 mai. Les 10 meilleures sorbas seniors et les 5 meilleures sorbas juniors se disputeront les finales, prévues les 31 mai et 1er juin 2025. Le championnat sera également ponctué de performances équestres internationales, notamment par le célèbre artiste français Lorenzo, qui se produira lors des finales du week-end.