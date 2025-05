États-Unis : L'architecture marocaine inspire la restauration d'une villa des années 1950

Le design d'inspiration marocaine fait de plus en plus sensation aux États-Unis, comme en témoigne une villa de 1957 à Rancho Mirage, en Californie, récemment restaurée. Ce joyau de la moitié du XXe siècle allie des éléments architecturaux marocains classiques, des cours intérieures avec des fontaines, des arcades inspirées du Maroc, des sols en marbre de Carrare qui s'étendent vers l'extérieur, et un travail du bois complexe, qui joint tradition et luxe moderne.

Situé sur un acre clôturé dans le quartier de Thunderbird Heights, le domaine de 703 m² comprend une maison principale de quatre chambres, une maison d'hôtes de trois chambres et un studio pour le personnel. Parmi les points forts, on trouve des bassins réfléchissants, un kiosque, des cheminées et des vues panoramiques sur la vallée de Coachella.

La villa, initialement conçue par des architectes et designers de renom influencés par le style marocain, a bénéficié d'une restauration minutieuse pour retrouver ses détails artisanaux, des plafonds en noyer aux écrans en bois sculpté, qui ont été perdus au fil du temps.

Cette propriété illustre l'appréciation croissante de l'esthétique marocaine dans l'immobilier de luxe aux États-Unis, mêlant tradition et style moderne, introduisant une nouvelle richesse culturelle dans l'architecture américaine.