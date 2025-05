Huawei ICT Competition : Le Maroc remporte le Grand prix de la catégorie innovation en Chine

Une équipe d’étudiants marocains a remporté le Grand prix de la catégorie innovation de la Huawei ICT Competition 2024-2025, lors de la finale mondiale tenue à Shenzhen (Chine), du 19 au 25 mai. Annoncée par Huawei Maroc, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, cette distinction est une première historique pour le Maroc dans cette compétition, qui réunit annuellement les talents mondiaux des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Selon un communiqué, «la performance marocaine a été portée par l’équipe composée d’Ayman Amokrane, Maryeme Hassani et Ibrahim Lamrabet, tous étudiants à la Faculté des sciences et techniques d’Errachidia, relevant de l’Université Moulay Ismaïl». Encadrés par le professeur Yousef Farhaoui, les gagnants ont développé NovaOr, «une solution numérique de gestion intelligente des établissements hospitaliers». «Grâce à un système d’aide à la décision, NovaOr permet de réduire les délais de traitement, de désengorger les services de soins et de rationaliser l’allocation des ressources, contribuant ainsi à une meilleure coordination et à une expérience patient optimisée», fait savoir la même source.

Le parcours des lauréats, depuis le lancement des inscriptions en septembre 2024, aux étapes de sélections nationale et régionale, a été salué par le jury international et les experts. Pour Huawei Maroc et le ministère, ce succès consacre «l’excellence académique des universités marocaines», ainsi que l’engagement de l’entreprise chinoise, pour travailler à «renforcer l’intégration du numérique dans les cursus universitaires et à stimuler l’esprit d’innovation chez les jeunes talents, dans une logique de transformation technologique et de souveraineté digitale».

Les deux parties soulignent également que cette consécration, «obtenue face à des équipes issues des plus grandes universités internationales, témoigne non seulement du haut niveau de préparation des étudiants marocains, mais aussi de leur capacité à proposer des solutions innovantes et à forte valeur ajoutée».