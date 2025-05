Rougeole au Maroc : La couverture vaccinale dépasse 95%, les cas baissent de 80%

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Amine Tahraoui, a annoncé, lundi à Rabat, une baisse significative de 80% du nombre de cas de rougeole au Maroc, par rapport au taux le plus élevé enregistré il y a 16 semaines, grâce à la campagne de vaccination.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur l'état d'avancement de la campagne de vaccination contre la rougeole, du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI), il a indiqué que le taux d'incidence hebdomadaire national est d'un cas pour 100 000 personnes à l'échelle nationale. A ce titre, il a souligné que le ministère œuvrait, depuis l'apparition des premiers cas de rougeole au Maroc, pour élaborer un plan national de lutte contre sa propagation, accompagné de mesures sur le terrain.

En chiffres, Tahraoui a dévoilé les résultats du suivi épidémiologique de cette maladie, notant qu'à la date du 16 mai, la vérification du statut vaccinal de plus de 10,76 millions d'enfants de moins de 18 ans est de 98,57% du groupe cible. Cette opération a permis d'identifier 754 202 enfants non vaccinés ou incomplètement vaccinés, a-t-il précisé. Grâce à une mobilisation intensive sur le terrain, 586 912 de ces enfants ont été vaccinés, soit un taux d'achèvement d'environ 78%, ce qui a contribué de manière significative à réduire l'écart de couverture vaccinale et à limiter la propagation de l'épidémie.

Et de noter que ces efforts ont également permis l'administration d'un total de 801 702 doses de vaccin contre la rougeole, y compris des doses de rappel et préventives. De même, le ministre a relevé que cette campagne a dépassé 95% du taux national vérifié de couverture vaccinale complète contre la rougeole chez tous les enfants de moins de 18 ans, le taux recommandé par l'OMS.