CAN 2024 féminine : 6 stades dans 5 villes du Maroc accueillent la compétition

La Confédération africaine de football (CAF), en collaboration avec le Comité d’organisation local (COL) de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2024) féminine a dévoilé, mardi, les six stades qui accueilleront les rencontres de cette compétition continentale.

Six stades dans cinq villes abriteront les matches de cette CAN, prévue du 5 au 26 juillet 2025, précise la CAF sur son site internet. Il s'agit des stades Larbi Zaouli et Père Jégo à Casablanca, du stade olympique à Rabat, du stade El Bachir à Mohammedia, du stade d'Honneur à Oujda et du stade municipal de Berkane.

L’édition 2024 au Maroc promet de battre de nouveaux records, en termes d’affluence dans les stades et d’audience télévisée mondiale et d’engagement numérique, souligne la CAF.

Douze équipes réparties en trois groupes prennent part à cette compétition. Le Maroc, pays hôte, a hérité du groupe A, aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la RD Congo. Le groupe B comprend le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie et le Botswana, tandis que le groupe C est composé de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie.