France : Marion Maréchal porte plainte contre Mustapha El Atrassi pour incitation à la haine

L’eurodéputée française Marion Maréchal a annoncé, dimanche 25 mai, saisir le parquet contre l’humoriste marocain Mustapha El Atrassi pour incitation à la haine. Dans un spectacle, le concerné a invité les Marocains et les Algériens à insulter les «gwers».

Devenue virale depuis quelques jours, la vidéo montre cette séquence où l’on y voit l’humoriste remercier les Algériens de venir remplir ses salles. «On est ensemble, on est unis et je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu’on perd à s’insulter entre Marocains et Algériens, c’est du temps perdu à insulter les gwers», a-t-il tranché.

«Libérez du temps pour les gwers», a insisté Mustapha El Atrassi, confronté un peu tard au départ de l’un des spectateurs. «J’ai fâché les gwers. On n’est pas mieux, là ?», a dit l’humoriste.

Avant cette plainte, Mustapha El Atrassi a été attaqué en justice par son ex-compagne, la présentatrice Anne-Élisabeth Lemoine, pour coups et blessures.