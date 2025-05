La BEI accorde 70 millions d’euros à l’ONEE pour renforcer l’infrastructure hydraulique du Maroc

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a annoncé, ce lundi 26 mai, avoir signé un accord de financement de 70 millions d'euros avec l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) du Maroc. Ce partenariat vise à moderniser les infrastructures hydrauliques à travers le royaume, en ciblant particulièrement les petites et moyennes villes ainsi que les zones rurales.

Ce prêt, soutenu par des garanties de l'Union Européenne, permettra de financer la modernisation des équipements, de réduire les pertes sur le réseau et d'améliorer l'efficacité énergétique des installations d'eau. Le projet répond aux défis liés au stress hydrique croissant, exacerbés par l'augmentation des températures, la multiplication des épisodes de sécheresse et la hausse des demandes de consommation, selon un communiqué de presse.

Le financement s'inscrit dans le Plan d'Équipement 2025-2030 de l'ONEE et contribue aux efforts de reconstruction après les dégâts causés aux infrastructures par le séisme de septembre 2023. Cette initiative s'aligne sur le Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Irrigation (PNAEPI, 2020-2027) du Maroc et sur les objectifs du partenariat UE-Maroc pour une transition verte.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, a réaffirmé l'engagement de la banque à soutenir des solutions durables pour la gestion de l'eau au Maroc. De son côté, l'ambassadrice de l'UE, Patricia Llombart Cussac, a souligné les 20 ans de collaboration fructueuse du partenariat, en rappelant les 22 milliards d'euros d'investissements de l'UE et de ses États membres dans les réformes et infrastructures marocaines.

Tarik Hamane, directeur général de l'ONEE, a déclaré que ce projet garantira un accès fiable à l'eau pour les populations, tout en optimisant l'utilisation des ressources hydriques conventionnelles face à la fréquence accrue des sécheresses.