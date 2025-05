Taroudant : 4 ouvrières agricoles tuées dans un accident de la route

Quatre femmes sont décédées, cinq autres ont été grièvement blessées et six autres personnes ont subi des blessures légères, dans un accident de la route survenu ce lundi, dans la commune de Sebt El Guerdane (province de Taroudant), impliquant une voiture et une camionnette transportant 14 ouvrières agricoles. Les conducteurs des deux véhicules font partie des blessés légers.

Le procureur général près la Cour d'appel d'Agadir a fait état de ce drame, suite à l'explosion d'un des pneus de la camionnette. Le conducteur a ensuite perdu le contrôle du véhicule, ce qui a provoqué une collision avec une voiture venant en sens inverse.

Selon la même source, le ministère public a lancé une enquête approfondie pour déterminer les circonstances des faits.