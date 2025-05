Le Maroc rejoint le top 10 des meilleurs écosystèmes de startups en Afrique

Le Maroc a fait son entrée dans le top 10 des écosystèmes de startups en Afrique, selon le Global Startup Ecosystem Index 2025, un rapport annuel de StartupBlink qui évalue plus de 1 000 villes et 100 pays en fonction de la force et de la vitalité de leurs écosystèmes de startups.

Le Royaume se positionne désormais à la 88e place mondiale, gagnant quatre rangs par rapport à l'année précédente où il se situait à la 92e position, avec un score de 0,687. Le Maroc affiche le taux de croissance le plus élevé (+ 23 %) parmi les pays d'Afrique du Nord, se classant derrière l'Égypte (65e à l'échelle mondiale) et la Tunisie (82e).

En Afrique, le Maroc occupe la 9e place, devant le Sénégal mais derrière l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, le Cap-Vert, le Ghana et la Namibie. À l'échelle mondiale, les cinq premières places sont dominées par les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël, Singapour et le Canada.

Casablanca, le moteur des startups marocaines

Le Maroc compte trois villes dans le top 1 000 mondial, avec Casablanca et Rabat affichant un dynamisme remarquable. Casablanca a grimpé de 42 places, se hissant à la 317e position mondiale, avec un taux de croissance de plus de 40 %, le plus élevé parmi les pôles de startups marocains et en Afrique du Nord. Rabat a également progressé, gagnant sept places pour atteindre la 811e position, avec un taux de croissance dépassant 20 %. En revanche, Agadir risque de sortir du top 1 000 mondial en raison d'une tendance négative (968e).

Le rapport attribue la performance du Maroc à sa base stable et abordable pour les entrepreneurs cherchant à accéder au marché nord-africain. Il met également en lumière l'impact des initiatives publiques et privées, telles que MoroccoTech, la stratégie Digital Morocco 2030, et des événements comme GITEX Africa, qui contribuent à positionner le pays comme un hub technologique régional.

Des fonds de capital clés tels que UM6P Ventures, Maroc Numeric Fund et le Innov Invest Fund jouent un rôle crucial dans le soutien aux startups en phase de démarrage, tandis que des organisations comme StartUp Maroc et des hubs d'innovation comme Impact Lab participent à la construction d'un écosystème entrepreneurial dynamique, soulignent les auteurs du rapport.

Cependant, le rapport note que des défis importants demeurent, notamment des lacunes dans le financement des startups et les cadres réglementaires.