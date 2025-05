FIAT lance TRIS, son premier véhicule électrique à trois roues fabriqué au Maroc

FIAT Professional a annoncé, le 21 mai, l'introduction de TRIS, son premier véhicule électrique à trois roues fabriqué au Maroc pour les marchés d'Afrique et du Moyen-Orient. Ce lancement s'inscrit dans une stratégie d'expansion mondiale dans la micromobilité. Selon media.stellantis, l'usine marocaine approvisionnera l'ensemble du marché MEA , où les populations urbaines augmentent de 3% par an, créant une demande importante pour ces solutions.

L'investissement de FIAT témoigne de la confiance dans les capacités de fabrication du Maroc et de sa position stratégique, d'autant que la stratégie commerciale se concentre sur l'accessibilité et l'abordabilité. A ce titre, FIAT propose des options de location et de financement avec une possibilité d'achat, pour lever les barrières traditionnelles à la propriété, ciblant les entrepreneurs locaux, les petites entreprises et les travailleurs de l'économie.

L'entreprise positionne ainsi TRIS comme un outil d'autonomisation économique pour les communautés mal desservies. Aussi, le marketing met en avant trois arguments clés : zéro émission pour la conformité environnementale, faibles coûts d'exploitation pour la rentabilité, et polyvalence grâce aux configurations châssis-cabine, plateau et pick-up.

L'autonomie de 90 kilomètres et la recharge sur prise domestique répondent aux préoccupations pratiques concernant l'adoption des véhicules électriques.

FIAT pourrait envisager une expansion européenne, par la suite, ce qui traduirait l'attrait universel des solutions de mobilité urbaine durable.