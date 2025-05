Un Néerlandais accusé de la fusillade de Rotterdam arrêté au Maroc

Un Néerlandais de 29 ans, soupçonné d'avoir tiré sur un homme à Rotterdam en février, a été arrêté vendredi à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) publié sur X.

Le suspect, qui est arrivé à Casablanca sur un vol en provenance du Brésil, a été immédiatement détenu après que les autorités ont découvert qu'il faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol pour tentative de meurtre.

#التعاون_الأمني_الدولي

مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.. توقيف مواطن من دولة الأراضي المنخفضة يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية لبلاده، للاشتباه في تورطه في المشاركة في محاولة للقتل العمدي باستعمال السلاح الناري. pic.twitter.com/t7mr1cgrMT — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) 24 mai 2025

En février 2025, il aurait tiré sur un homme à Tiendplein, une zone centrale de Rotterdam. Des témoins oculaires ont rapporté avoir entendu plusieurs coups de feu, et la police a trouvé au moins sept douilles sur les lieux. La victime a été grièvement blessée et transportée d'urgence à l'hôpital. Le suspect a pris la fuite à bord d'une voiture blanche et était introuvable depuis, ont rapporté les médias néerlandais dimanche.

Il est désormais en détention provisoire dans un complexe de détention à Casablanca. Les autorités néerlandaises ont été informées et devraient préparer une demande d'extradition. Le suspect pourrait être jugé aux Pays-Bas plus tard cette année ou au début de l'année prochaine, où il risque une peine de prison de plusieurs années.