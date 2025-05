Tanger accueille l'émission à succès chinoise «Chinese Restaurant», une fusion culinaire des cultures

Tanger s'apprête à vivre un événement exceptionnel en accueillant une saison exclusive de «Chinese Restaurant», l'émission télévisée la plus prisée d'Asie, qui cumule des milliards de vues. Du 20 mai au 9 juin, La Terraza de la Médina ouvrira ses portes à un casting de célébrités pour une aventure culinaire de 21 jours, fusionnant les saveurs marocaines et chinoises dans le cadre pittoresque de la médina de Tanger et du détroit de Gibraltar, selon un communiqué de presse.

Produite par Hunan TV, l'émission est réputée pour transformer chaque lieu en une véritable icône culturelle. À titre d'exemple, Colmar, en France, a vu son tourisme bondir de 70 % après son passage à l'écran. La saison de Tanger ambitionne de faire découvrir aux téléspectateurs chinois la richesse du patrimoine culinaire marocain, avec des plats emblématiques tels que les tajines, le couscous et les pastillas.

Parmi les personnalités phares, on retrouve Dina Ottmani, chanteuse et influenceuse marocaine ayant passé 13 ans en Chine, ainsi que le chef Lin Shuwei, une figure incontournable de la gastronomie chinoise. Ils seront accompagnés d'une distribution prestigieuse : Huang Xiaoming (60 millions de followers), Shen Yue, Zhai Xiaowen (11 millions de fans), Ding Yuxi, Jiang Yan et Patrick Nattawat.

Rif Film Maroc est le partenaire local, chargé de la logistique et de la coordination. Le tournage à Tanger devrait dynamiser le tourisme, mettre en lumière la culture marocaine et renforcer les liens entre le Maroc et la Chine.

«Chinese Restaurant» a déjà posé ses caméras à Ko Chang, Colmar, Taormine et Giverny. La saison de Tanger s'annonce comme un savoureux mélange de gastronomie, de diplomatie culturelle et de visibilité internationale.