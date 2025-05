Oued Zem : Mise en échec d’une tentative de trafic de 3,85 t de résine de cannabis

Les éléments de la police relevant du commissariat régional de sûreté de la ville de Oued Zem ont mis en échec, dimanche, en coordination avec leurs homologues de Khouribga et sur la base de renseignements des services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic de 3,85 tonnes de résine de cannabis. Quatre individus ont été interpellés, pour leur lien présumé avec un réseau criminel de trafic international de drogues et de psychotropes.

Selon une source sécuritaire, les suspects, âgés entre 23 et 35 ans, ont été pris en flagrant délit de trafic de cette cargaison de drogue à bord de deux véhicules utilitaires, lors d’opérations sécuritaires simultanées près de Oued Zem. Les mis en cause, munis d’armes blanches, ont refusé d’obtempérer et opposé une violente résistance, avant d’être appréhendés par les éléments de la police qui ont aussi saisi la cargaison.

Face au refus d’obtempérer et à la violente résistance montrée par l’un des suspects, un policier a été contraint de faire usage de son arme de service et de tirer un coup de sommation, ce qui a permis de neutraliser le danger. La fouille des véhicules a permis de la saisie de plusieurs ballots, totalisant 3,85 tonnes, ainsi que des armes blanches et de fausses plaques minéralogiques.

Le pointage des suspects au niveau de la base de données de la Sûreté nationale a révélé que deux d’entre eux faisaient l’objet de plusieurs mandats de recherche nationaux pour leur implication présumée dans des affaires criminelles portant sur le trafic de stupéfiants et des crimes violents. Les individus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire en cours.