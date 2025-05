Tunnel secret à Ceuta : Des policiers et un député espagnols impliqué dans un vaste réseau de trafic de drogue

Devant le juge espagnol, un trafiquant de drogue a fourni plus de détails concernant le tunnel souterrain secret reliant le Maroc à l'enclave de Ceuta. Ce passage clandestin était utilisé pour la contrebande de haschisch et possiblement pour le passage de migrants irréguliers.

Le trafiquant, poussé à coopérer avec la justice en raison de ses difficultés familiales, a affirmé que ce tunnel échappait à la vigilance de la Garde civile espagnole, malgré leurs enquêtes intensives sur le trafic de haschisch par camions depuis le port de Ceuta.

Selon ses aveux, son réseau introduisait également d'importantes quantités de haschisch en Espagne via des conteneurs transportés par camions, en collusion avec des éléments corrompus de la Garde civile au port. Ces derniers auraient reçu des pots-de-vin allant de 70 000 à 100 000 euros pour fermer les yeux sur les cargaisons de drogue.

Les investigations ont permis de découvrir le tunnel, qui s'étend sous la zone industrielle de "Tarajal", reliant un secteur industriel de Ceuta à une zone adjacente au-delà de la frontière. L'entrée a été localisée dans une ancienne brasserie, où certaines sections exigent de ramper pour passer.

Grâce à la coopération du trafiquant, la Garde civile a pu localiser et fouiller le tunnel, où des traces de haschisch et des vêtements mouillés ont été découverts.

Lors d'une audience marathon, l'accusé a précisé que son organisation n'était pas directement impliquée dans la gestion du tunnel, se limitant au transport de drogues par camions. Il a déclaré que d'autres groupes étaient responsables de l'infrastructure. Il a également révélé les techniques de contrebande utilisées, telles que l'utilisation de véhicules spécifiques livrés à des endroits secrets, tout en taisant les identités des propriétaires et des entités fournisseuses.

Grâce aux informations fournies, les autorités espagnoles ont arrêté huit personnes, dont deux membres de la Garde civile et un député du parti "Mouvement pour la Dignité et la Citoyenneté" au Parlement de Ceuta. Plus de 7 100 kilogrammes de haschisch ont également été saisis. En reconnaissance de sa coopération, la justice espagnole a accordé une libération provisoire au trafiquant, en attendant son procès dans l'une des affaires de contrebande les plus importantes de l'histoire de la ville.