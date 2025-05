Elhousine Elazzaoui triomphe en solitaire à Zegama-Aizkorri après un final magistral

Le Marocain Elhousine Elazzaoui a remporté, dimanche, la mythique course de Zegama-Aizkorri au Pays basque, signant un véritable exploit dans les derniers kilomètres. En 3h43’, il succède à la légende Kilian Jornet, qu’il avait talonné lors de l’édition précédente.

Favori au départ, Elazzaoui a parfaitement assumé son statut. Sur les 42 km et 2700 m de dénivelé positif de cette épreuve de montagne redoutée, il a fait la différence dans le final, plaçant une attaque tranchante à une douzaine de kilomètres de l’arrivée, peu après le 30e kilomètre, relate L'Equipe. Il ne sera plus rejoint.

Elhousine Elazzaoui ?? guanya la @ZegamaAizkorri (3:43:28)



El marroquí de l'equip Nnormal es converteix en el primer corredor africà en emportar-se el triomf a Zegama pic.twitter.com/j6XiqOhJHT — Ultres Catalunya (@ultrescatalunya) May 25, 2025

La course s’est déroulée sous un soleil généreux et un vent discret, des conditions presque idéales sur ce parcours souvent balayé par les intempéries. Elazzaoui a creusé un écart impressionnant, reléguant son plus proche poursuivant, l’Espagnol Andreu Blanes Reig, à sept minutes. L’Italien Daniel Pattis complète le podium.

«Je suis tellement heureux, parce que j’avais terminé deux fois deuxième ici, derrière Kilian Jornet. Cette fois, c’est la bonne !», a-t-il confié au téléphone, encore entre le contrôle antidopage et l’appel sur le podium.

«Il y avait un peu de pression car Kilian n’était pas là, alors tout le monde attendait que je gagne. Mais l’ambiance était folle, les gens criaient mon nom, ça m’a porté.» Elhoussine Elazzaoui

Âgé de 33 ans, mesurant 1,66 m pour 59 kg, Elazzaoui fait désormais figure de référence sur les formats courts (21 à 42 km) avec fort dénivelé. Sa connaissance du parcours basque a pesé dans la balance : «J’ai attaqué au 30e kilomètre, j’étais en confiance. Mon expérience m’a permis de battre mon record ici, et d’aller chercher cette victoire.»

Vainqueur en 2024 de la Golden Trail World Series, l’un des circuits les plus relevés du trail international, le Marocain poursuit une saison exceptionnelle. Il prévoit désormais un temps de récupération avant de s’envoler pour les États-Unis, où il participera à la Broken Arrow Skyrace le 19 juin, puis au Tepec Trail, au Mexique, la semaine suivante.