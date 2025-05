Moncef Bekhayat compte ouvrir 210 magasins Franprix et Monoprix au Maroc

Le groupe français Casino a annoncé, lundi, la signature d’un partenariat stratégique avec le marocain H&S Invest Holding, en vue de l’ouverture de 210 magasins Franprix et Monoprix au Maroc d’ici 2035. Cette alliance s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie d’expansion internationale de Casino, qui mise désormais sur le modèle de franchise pour renforcer la présence de ses marques à l’étranger. Le groupe, également propriétaire de Vival ou encore du site de commerce en ligne CDiscount, entend ainsi capitaliser sur la notoriété de ses enseignes de proximité.

H&S Invest Holding, présenté comme un «groupe marocain multi-métiers spécialisé dans l’économie de la vie», voit dans ce partenariat un levier de diversification de son pôle retail. Selon son président, Moncef Belkhayat, les premiers magasins verront le jour en 2026, avec pour ambition de créer plus de 1 000 emplois directs et indirects à travers le Royaume d’ici 2030. Le développement des enseignes Franprix et Monoprix doit ainsi contribuer à dynamiser le paysage commercial local tout en répondant aux attentes d’une clientèle en quête de qualité et de proximité.

Du côté de Casino, l’opération est perçue comme une opportunité majeure. «Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement international par la franchise», a souligné Philippe Palazzi, directeur général du groupe, cité dans le communiqué. Il estime que l’ancrage local et la solide expertise opérationnelle de H&S Invest Holding permettront un déploiement rapide d’un réseau de magasins performants, adaptés aux évolutions des modes de consommation des Marocains.

Contrôlé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le groupe Casino est déjà implanté dans plus de 20 pays et dispose de 472 magasins franchisés hors de France métropolitaine, lesquels ont représenté 3,5 % de son chiffre d’affaires en 2024. Malgré cette dynamique internationale, le groupe a enregistré une baisse de ses ventes au premier trimestre 2025, avec un chiffre d’affaires hors taxes en recul de 5 %, à 2 milliards d’euros.