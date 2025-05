Meeting international Mohammed VI : Victoire et MPM de l'année pour Soufiane El Bakkali

L'athlète marocain Soufiane El Bakkali, double champion olympique et du monde, a réalisé la Meilleure Performance Mondiale (MPM) de l'année du 3000 m steeple, lors du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, quatrième étape de la Ligue de Diamant 2025, dimanche au stade olympique annexe du Complexe sportif prince moulay Abdellah de Rabat.

El Bakkali a signé un chrono de 08min 00sec 70/100è pour décrocher la victoire dans cette course et signer la MPM de l'année. Il a devancé l'Allemand Frederik Ruppert qui a réalisé un chrono de 08min 01sec 49/100è et le Kényan Edmund Serem (08min 07sec 47/100è).