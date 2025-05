Sahel : Après le Maroc, la Coalition islamique apporte son soutien à l’armée malienne

La Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme (CICMT), basée en Arabie saoudite, intensifie son soutien à l'armée malienne. Cette organisation, lancée en mars 2015 par le prince saoudien Mohamed Ben Salmane, a organisé à Bamako, du 22 au 24 mai, un programme visant à «renforcer les capacités nationales de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent».

Ce programme comprenait notamment une conférence spécialisée intitulée «Enquêtes financières sur les crimes de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent», réunissant plusieurs experts. Les discussions ont porté sur les méthodes de traçage financier, l'analyse des réseaux illicites et les expériences internationales pertinentes, a précisé la CICMT dans un communiqué.

Parallèlement, le ministère malien de la Défense a annoncé que des experts de la Coalition ont dispensé cette formation. Le gouvernement de transition au Mali accuse les mouvements d'opposition armée, soutenus par l'Algérie, de «commettre des actes terroristes».

Sur le plan pratique, les Forces armées royales (FAR) du Maroc apportent également leur contribution au renforcement des capacités militaires maliennes. Une délégation d'experts des FAR, dirigée par le général de brigade Abdelghani Mouhib de l'Inspection générale des FAR, a été reçue le 17 février 2025 au ministère malien de la Défense et des Anciens Combattants. Cette rencontre avait pour but de tenir la première réunion de la Commission militaire mixte Mali-Maroc. Cette coopération s'est également manifestée par la formation, en avril, de 165 soldats maliens au parachutisme au Maroc.

Après le Mali, la CICMT a organisé, hier, une formation militaire à Nouakchott. Cette initiative «s'inscrit dans le cadre du programme de la Coalition dans les États du Sahel, visant à renforcer la préparation des éléments de sécurité nationale et des militaires à l'élaboration de stratégies efficaces et à développer leurs compétences en matière d'évaluation des risques et de formulation d'objectifs», a souligné la CICTM dans un communiqué.

Pour rappel, l'inspecteur général des FAR, le général Mohamed Berrid, a effectué en mars dernier une visite au siège du commandement de la Coalition militaire islamique contre le terrorisme, en Arabie saoudite.