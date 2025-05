Les Marocains s’illustrent au Tamuda Bay Eco Triathlon

Les triathlètes marocains ont brillé lors de la 4ᵉ édition du Tamuda Bay Eco Triathlon (TBET), clôturée ce dimanche à M’diq. Véritable démonstration de force, ils ont raflé les premières places dans plusieurs épreuves de cette compétition écoresponsable.

Dans l’épreuve “Sprint”, le Club municipal de natation Dcheira (CMND) a signé un triplé impressionnant. Yassir Mahassine, déjà vainqueur de la course olympique la veille, a remporté la course en 56’56. Il devance ses coéquipiers Abdessamad Hindi (58’32) et Ziad Bouchikha (1h00’48). Même scénario chez les dames : Islam Bkhibkhi s’impose en 1h08’51, devant sa sœur Aya (1h09’26) et Samia M’safer (1h11’10).

Sur le parcours exigeant du “Triathlon Jbala”, Yassine Bennis l’a emporté, suivi de Zakaria Hssiki et Mohamed Elyaznasni. Chez les femmes, Rita Benlamine a devancé Houda Hadi.

Dans la catégorie “Para”, Radouane Nassib, vice-champion d’Afrique, a dominé l’épreuve individuelle. Le relais a été remporté par le duo Zineb et Abdessamad.

Le directeur de l’événement, Othmane Benhalima, a souligné des conditions météo idéales pour cette dernière journée, marquée par une forte participation : plus de 450 athlètes de divers pays africains et européens. Au total, ce sont 850 participants de 18 nations qui ont pris part à l’événement, samedi et dimanche, reconnu comme le premier triathlon écologique d’Afrique et l’un des dix meilleurs autour de la Méditerranée.

Organisé du 23 au 25 mai, le TBET a proposé quatre formats : la course élite (80 km), l’olympique (de retour après 2022), le Sprint, et le “Triathlon Jbala”, mêlant natation, VTT et trail en pleine nature.