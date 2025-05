Migration et culture au cœur du 12e Forum des droits de l'homme du Festival Gnaoua

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira accueillera la 12e édition de son Forum des Droits de l'Homme les 20 et 21 juin 2025, avec pour thème central «Les mobilités humaines et dynamiques culturelles».

Durant ces deux jours, et en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), intellectuels, artistes et chercheurs se réuniront pour explorer les récits migratoires et leur influence culturelle.

Andrea Rea, professeur à l'Université libre de Bruxelles, donnera le coup d'envoi avec une conférence sur les nouvelles géographies de la mobilité. L'historien Pascal Blanchard se penchera sur les représentations sociales de la migration, tandis que la politologue Fatima Zibouh et la sociologue numérique Dana Diminescu discuteront des tensions entre récits migratoires et politiques publiques.

Le forum mettra également en lumière des figures artistiques de renom, telles que les cinéastes Faouzi Bensaïdi et Elia Suleiman, l'écrivaine Véronique Tadjo, et l'artiste Barthélémy Toguo. Parmi les auteurs présents, on retrouvera Elgas, Rim Najmi, Taha Adnan et Abdelkader Benali.

Neila Tazi, productrice du festival, souligne que le forum prolonge la mission du festival en examinant comment les idées circulent à l'image des rythmes musicaux. Pour Driss El Yazami, président du CCME, ce forum met en lumière les apports créatifs de la migration face aux discours de fermeture.