Une délégation parlementaire US au Maroc

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a reçu, ce samedi 24 mai à Rabat, une délégation parlementaire américaine, conduite par le député républicain, Ronny Jackson. Ce proche du président Donald Trump, est membre de la commissions des Affaires étrangères et des Forces armées de la Chambre des représentants.

«Un dialogue franc et constructif a eu lieu sur des priorités communes : la sécurité au Sahel, la coopération atlantique et le renforcement des liens stratégiques entre le Maroc et les Etats-Unis. Cette rencontre a réaffirmé notre engagement en faveur d'une alliance tournée vers l'avenir, fondée sur la confiance, la stabilité et un objectif commun», a écrit sur la plateforme X l’ambassadeur du royaume à Washington, Youssef Amrani.

Le diplomate marocain s’est réuni, le 21 mai, avec le député Ronny Jackson. Les entretiens ont porté alors sur «le solide partenariat entre le Maroc et les Etats-Unis. Notre échange a reflété un engagement commun en faveur de la promotion de la paix, de la stabilité régionale et d’une coopération plus approfondie à travers l’Afrique et au-delà», a souligné l’ambassadeur Amrani sur le même réseau social.