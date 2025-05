L’Equateur veut renforcer ses relations avec le Maroc et préserver ses intérêts en Algérie

«L'Équateur ouvrira une ambassade au Maroc». C'est ce qu'a annoncé le ministère équatorien des Affaires étrangères dans un communiqué. Cette nouvelle représentation diplomatique à Rabat vise à «renforcer les relations bilatérales, stimuler le commerce et les investissements, et promouvoir la coopération en matière de sécurité, de technologie et d'information».

Ce projet a été discuté lors d'une rencontre entre la ministre équatorienne des Affaires étrangères, Gabriela Sommerfeld, et son homologue marocain, Nasser Bourita, hier à Quito, à la veille de la nouvelle investiture de Daniel Noboa pour un deuxième mandat (2025-2029).

Dans une déclaration à la presse à l'aéroport de Quito, le chef de la diplomatie marocaine a salué «le moment historique des relations entre le Royaume et l’Équateur», soulignant que «c’est la première visite d’un ministre marocain des Affaires étrangères à Quito». Bourita a ajouté : «Nous souhaitons accompagner son excellence le président dans ses efforts pour assurer le développement et la stabilité de son pays.»

Pour rappel, en octobre 2024, l’Équateur avait suspendu sa reconnaissance de la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)». Deux mois après cette décision, Nasser Bourita a eu une réunion, par visioconférence, avec Gabriela Sommerfeld.

En réponse à cette décision, l’Algérie a suspendu ses importations de bananes en provenance de ce pays andin, provoquant une flambée des prix de ce produit sur le marché algérien. La levée de cette interdiction a fait l’objet d’une réunion à Quito, entre le vice-ministre équatorien des Affaires étrangères, Carlos Játiva, et le secrétaire d’État algérien aux Affaires étrangères, Sofiane Chaib. Les ministres équatoriens de la Production et de l'Agriculture ont également participé à ces discussions, selon la diplomatie équatorienne. Le ministère dirigé par Ahmed Attaf n’a pas encore communiqué sur cette rencontre.

De son côté, le Maroc mise sur l'agriculture dans ses relations avec Quito. «Nous avons développé une coopération dans le domaine alimentaire, en garantissant l’approvisionnement en engrais. Nous avons également augmenté nos importations de bananes de l’Équateur. Nous sommes en train de renforcer le partenariat entre nos ports», a déclaré Nasser Bourita au JT du soir d’Al Aoula.