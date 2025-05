L'Espagne démantèle un réseau de trafic de migrants entre le Maroc et Melilla

Les autorités espagnoles ont démantelé un réseau criminel entre Melilla et le Maroc, spécialisé dans le trafic de personnes, en particulier de citoyens marocains, vers l'Espagne soit par Melilla, soit par d'autres territoires espagnols. L'opération a conduit à l'arrestation de 13 individus, selon les médias espagnols.

Les enquêtes ont débuté en mars 2024 après des informations sur un réseau utilisant de petites embarcations enregistrées sous des noms fictifs pour transporter illégalement des migrants vers les côtes andalouses. Les autorités ont révélé que le réseau était organisé en quatre niveaux de direction, comprenant les organisateurs, les responsables du soutien logistique, les capitaines de bateau et les détenteurs des noms fictifs.

Le réseau employait plusieurs méthodes, telles que des débarquements directs sur les plages de Melilla avec l'incendie des bateaux pour détruire les preuves, la coordination avec le sauvetage maritime à l'arrivée sur les côtes de Motril, et l'utilisation de petites embarcations pour répartir les migrants le long de la côte afin d'éviter d'être capturés.

Selon les enquêtes, chaque migrant payait entre 12 000 et 13 000 euros, générant des bénéfices dépassant 550 000 euros provenant de trois opérations de transport illégal impliquant 45 personnes utilisant cinq bateaux.

Onze personnes ont été arrêtées à Melilla et deux à Malaga, en plus de la saisie de dispositifs de communication utilisés par le réseau, que les enquêteurs continuent d'analyser pour découvrir plus de preuves.