Le Maroc va dépenser 6,2 milliards de dirhams pour un programme de reconstitution du cheptel

Le Maroc s'engage à investir 6,2 milliards de dirhams dans un ambitieux programme de reconstitution du cheptel, destiné à revitaliser les troupeaux gravement affectés par plusieurs années de sécheresse, a annoncé jeudi le ministre de l'Agriculture, Ahmed El Bouari.

Prévu pour s'étendre sur les années 2025 et 2026, ce programme prévoit une enveloppe de 3 milliards de dirhams pour 2025, suivie de 3,2 milliards pour l'année suivante. Parmi les mesures phares, on trouve l'allègement et la restructuration de la dette des éleveurs, ainsi que l'octroi de subventions pour l'alimentation animale, a précisé Bouari lors d'une conférence de presse tenue après la réunion du Conseil de gouvernement à Rabat.

Le programme apportera également un soutien aux agriculteurs qui maintiennent des femelles reproductrices et inclura des campagnes vétérinaires, des améliorations génétiques et des efforts d'insémination artificielle, a-t-il ajouté.

Le 12 mai, lors d'un Conseil des ministres, le roi Mohammed VI a exhorté le gouvernement à mettre en œuvre ce programme de reconstitution du cheptel, en insistant sur le fait que les opérations de soutien doivent être gérées par des comités sous la supervision des autorités locales.

Cette initiative répond à l'appel du roi du 26 février, où il avait invité les Marocains à renoncer au sacrifice de l'Aïd Al-Adha, en raison des défis économiques et climatiques persistants qui ont entraîné une diminution significative du nombre de têtes de bétail dans le pays.