Le Maroc est la deuxième plus grande source de migrants irréguliers vers l'Espagne en 2024

Le Rapport national de sécurité de l'Espagne pour 2024 révèle que plus de 13 000 migrants irréguliers ont quitté les côtes marocaines pour rejoindre l'Espagne. Le Maroc se place ainsi comme le deuxième principal point de départ après la Mauritanie, qui a enregistré plus de 25 000 départs cette année-là.

Ce rapport, publié par le Département de la sécurité nationale sous l'égide du gouvernement espagnol, confirme que la pression migratoire sur les côtes espagnoles continue de croître. En 2024, l'Espagne a accueilli un nombre record de 61 372 migrants arrivés par mer, soit une hausse de 10,3 % par rapport à 2023.

Outre le Maroc et la Mauritanie, l'Algérie a vu partir 12 038 migrants, tandis que des milliers d'autres ont quitté des pays d'Afrique subsaharienne tels que le Sénégal (8 970), la Gambie (1 943) et la Guinée-Bissau (250).

Le rapport indique que les îles Canaries ont reçu le plus grand nombre de migrants, avec 46 843 arrivées, marquant une augmentation de 17,4 % par rapport à l'année précédente. Les îles Baléares ont également connu une hausse notable de 158,3 %.

Bien que la route migratoire traditionnelle passait par le Maroc et l'Algérie via la «route de la Méditerranée occidentale», la route atlantique vers les îles Canaries a enregistré une hausse de 18 %, tandis que la Méditerranée occidentale a connu une diminution de 6 %.

Selon le rapport, ce changement s'explique par un renforcement des contrôles en Libye et en Tunisie, redirigeant ainsi les flux migratoires vers la Mauritanie, le Sénégal et le Maroc, augmentant la pression sur ces pays. Le rapport souligne que le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie et le Sénégal sont confrontés à une pression migratoire croissante en raison de ces ajustements.