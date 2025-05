Le Maroc lance une tournée économique aux Pays-Bas et en Belgique

Le Maroc organise une tournée économique aux Pays-Bas et en Belgique, du 22 au 27 mai 2025, afin de promouvoir l'investissement privé et de mettre en avant les opportunités économiques du royaume à l'international.

La mission, menée par le ministre délégué Karim Zidane, représente un partenariat entre le ministère de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques (MICEPP) et l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE). L'initiative vise à renforcer les liens économiques avec deux partenaires européens clés et à positionner le Maroc comme une destination stratégique pour les investissements, selon un communiqué de presse de l'AMDIE.

La tournée a débuté à Amsterdam avec la conférence économique «Morocco Now» sous le thème «Maroc – Pays-Bas : Forger des liens commerciaux plus forts pour un avenir durable». L'événement a coïncidé avec le 415e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et les Pays-Bas.

Parmi les participants clés figurent l'ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas, le directeur général de l'AMDIE, ainsi que des représentants d'entreprises néerlandaises, dont PAVECO, Klaas Puul, Proton Ventures, Meys, MESSEM, GSNA Solutions et Eco-Stream. Des réunions B2B ciblées se sont concentrées sur les secteurs de l'agro-industrie, des infrastructures, de l'énergie et du développement durable, identifiant des opportunités d'investissement concrètes et des partenariats potentiels.