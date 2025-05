Maroc : Un séisme de magnitude 4,1 ressenti près de Khémisset

Un séisme de magnitude modérée, mesurant 4,1 sur l'échelle de Richter, a été ressenti à Romani, vendredi 23 mai 2025 à 12h16, dans une zone située à 33 kilomètres au sud-ouest de la ville de Khémisset, à une profondeur d'environ 10 kilomètres.

Plus tôt, l'Institut national de géographie espagnol (IGN) avait signalé un séisme d'une magnitude de 4,5 survenu à 48 kilomètres au sud-ouest de Khémisset, à une profondeur de 23 kilomètres, avant que l'estimation de la magnitude ne soit révisée à 4,1.

D'autres centres de recherche sismique, telles que l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA) et le réseau RaspberryShake, ont publié des rapports variables indiquant des magnitudes entre 3,8 et 4,5, selon le site VolcanoDiscovery, spécialisé dans la surveillance de l'activité sismique et volcanique.

Les habitants ont ressenti de légères secousses dans plusieurs villes et villages, notamment Tiddas, Oulmès, Khémisset, Tiflet et Aïn Aouda, ainsi que dans des zones plus éloignées telles que Salé El Jadida, Témara, Rabat et Kénitra.