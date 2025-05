FICAM 2025 : Clôture d’une édition alliant animation et jeu vidéo

Le Festival international de cinéma d’animation de Meknès (FICAM), tenu du 16 au 21 mai 2025 à l’initiative de la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de la ville, s’est clôturé au bout d’une semaine ayant rassemblé les talents émergents et les fins connaisseurs de l’animation, en plus d’une fusion avec le jeu vidéo. Cette vingt-troisième édition a été marquée par l’avant-première marocaine du film «Flow» de Gints Zilbalodis, «ovni cinématographique salué pour son esthétisme immersif et sa narration contemplative». Présenté en partenariat avec Gebeka Films, l’opus a conquis par son langage visuel et l’expérience vidéoludique qu’il propose.

Explorant les passerelles entre les diverses formes artistiques et les nouveaux récits visuels, cette semaine a été marquée par ailleurs par des formations dispensées à plus de 100 jeunes étudiants venus de tout le Maroc, des conférences, masterclasses, cartes blanches et des ateliers interactifs, indique un communiqué des organisateurs.

A l’Institut français de Meknès, la cérémonie de clôture a dévoilé un palmarès riche. Le Grand prix du Jury Court’ Compét’ (3 000 €) a été attribué à «Pubert Jimbob» (Quirjin Dees). La mention spéciale a distingué «Les belles cicatrices» (Raphaël Jouzeau), tandis que le prix jeunesse a été decerné à «Los Carpinchos» (Alfredo Soderguit).

Par ailleurs, le prix du public a récompensé «Cracher dans la soupe» (Chantal Peten). Celui des étudiants a été remis à «Intermission» (Milo Bonnard), celui du jury junior (élèves du lycée Paul Valéry et membres du Théâtre des Chamâtes) a mis à l’honneur «La légende du Colibri» (Morgan Devos).

Quant au prix du public pour le court-métrage, il est allé également à «Cracher dans la soupe». Le prix du jury junior pour le long-métrage (2 000 €) a couronné «Le parfum d’Irak» (Léonard Cohen), tandis que le celui du public a été remporté par «Hola Frida» (André Kadi et Karine Vézin).

Pour sa seconde édition, la compétition internationale de films d’animation VR a dévoilé également son palmarès. Ainsi, le prix du public a été décerné à «The river» (Anbela Costa), tandis que la mention spéciale du jury VR a été remise à «Play Life» (Žilvinas Naujokas, Vilius Petrauskas, Mantas Pronckus et Donatas Ulvydas). Le grand prix du jury VR (3 000 €) est revenu à «Adress Unknown : Fukushima now» (Arif Khan).