VPS - Visa : Un partenariat qui modernise l’acceptation des paiements au Maroc

Un partenariat stratégique été signé, jeudi, entre Vantage Payment Systems (VPS) et Visa, en vue de déployer des solutions d’acceptation de paiements sécurisées et fluides sur le territoire marocain. L’établissement de paiement agréé par Bank Al-Maghrib et le leader mondial des paiements numériques pourront ainsi proposer aux commerçants nationaux «des outils simples à déployer, adaptés à tous les types de commerce, en point de vente comme sur les plateformes en ligne». Aussi, «cette collaboration permettra de développer de nouvelles offres de paiement, accessibles via un seul point d’intégration, tout en garantissant une qualité de service élevée», indique un communiqué.

Dans ce sens, le directeur général de VPS, Mustapha Badr-Ezzaman, a déclaré que ce partenariat s’inscrivait dans la continuité, pour «permettre aux entreprises marocaines d’accéder aux meilleures solutions de paiement». SVP & Head of Value Added Services chez Visa CEMEA, Walter Lironi souligne que ce partenariat illustrait un «engagement à favoriser l’innovation et à élargir l’accès aux paiements numériques», de manière à soutenir les projets nationaux de transition en la matière, à travers «des solutions fiables, adaptées et sécurisées».

En effet, ce partenariat est voulu par les deux parties comme une initiative à même d’améliorer l’infrastructure de paiement du Maroc, qui se prépare à accueillir des événements internationaux majeurs et enregistre une croissance dans les secteurs du commerce et du tourisme.

A ce titre, les deux partenaires affirment que «de nouveaux moyens de paiement seront également introduits, offrant plus de flexibilité et de confort aux commerçants comme aux consommateurs, tout en élargissant les canaux d’acceptation, notamment via le mobile et l’e-commerce».