ANEF - UE : Un jumelage institutionnel pour une gestion durable des forêts

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) et la délégation de l’Union européenne au Maroc ont officiellement lancé, jeudi à Rabat, un projet de jumelage institutionnel. L’initiative vise à promouvoir une gestion durable, inclusive et résiliente des forêts marocaines, dans le cadre du programme européen «Al Ard Al Khadraa – Terre Verte».

Financé par l’Union européenne, ce projet reflète un partenariat orienté vers les enjeux de dérèglements climatiques, la préservation des ressources naturelles et le renforcement des capacités institutionnelles en gouvernance forestière et environnementale, fait savoir un communiqué de l’ANEF.

Présidé par Abderrahim Houmy, directeur général de l’ANEF, l’événement a rassemblé des représentants de la délégation de l’UE au Maroc, ainsi que des pays partenaires : la France, l’Espagne (région andalouse), l’Italie et la Suède. Le directeur du trésor et des finances extérieures du ministère de l’Économie et des finances du Maroc, ainsi que plusieurs responsables institutionnels et experts, ont également été présents.

Cette mobilisation institutionnelle traduit le caractère prioritaire de la stratégie «Forêts du Maroc 2020–2030». Dans ce sens, le projet de jumelage est conduit par un consortium européen coordonné par la France, impliquant l’échange entre pairs, le partage de bonnes pratiques et le transfert de savoir-faire. Les domaines principaux incluent la gouvernance forestière, l’innovation technologique, la recherche appliquée, ainsi que le renforcement des capacités des cadres et techniciens forestiers.

A ce titre, Abderrahim Houmy a déclaré que ce jumelage était plus qu’une coopération technique. Il s’agit d’un partenariat stratégique fondé sur l’échange mutuel et l’innovation institutionnelle. «Il contribuera à enrichir les pratiques de gestion, à tisser des ponts durables entre les institutions européennes et marocaines, et à faire émerger une culture partagée de la durabilité au service des forêts», a-t-il souligné.

La Journée internationale de la biodiversité, célébrée sous le thème «Harmonie avec la nature et développement durable», a été choisie comme date de lancement de cette initiative, soulignant l’importance de la biodiversité pour l’équilibre des écosystèmes. La cérémonie a été marquée par des activités interactives et la signature de l’acte protocolaire.