France - Maroc : Dreux et Dakhla amorcent un jumelage prometteur

La ville française de Dreux et la ville marocaine de Dakhla ont franchi une nouvelle étape dans leur rapprochement en signant, ce jeudi, un Pacte d’Amitié marquant les prémices d’un futur jumelage.

Cet accord, officialisé par le maire de Dreux, Pierre-Frédéric Billet, et le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormattollah, incarne la volonté partagée des deux collectivités de construire un partenariat durable, fondé sur des valeurs de réciprocité et de coopération. La signature s’est déroulée en présence de M’Barek Hammia, premier vice-président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, et de Rajae Benchaji, consule générale du Royaume du Maroc à Orléans.

Le texte insiste sur l’ambition commune des deux villes de progresser ensemble dans divers domaines, notamment économique, culturel, éducatif et touristique. À travers cette alliance, Dreux et Dakhla souhaitent encourager les échanges d’expériences et initier des projets conjoints bénéficiant à leurs populations respectives.

Présenté comme un socle pour un avenir partagé, le Pacte d’Amitié constitue la première étape vers un jumelage en bonne et due forme, qui viendra formaliser cette dynamique de coopération décentralisée entre le nord et le sud de la Méditerranée.

La cérémonie de signature s’inscrit dans le cadre du Salon du Maroc à Dreux, qui se tient du 21 au 25 mai. Inauguré mercredi dans une ambiance festive, l’événement met à l’honneur la région de Dakhla-Oued Eddahab à travers un programme riche en découvertes. Artisanat, gastronomie, musique et traditions marocaines y sont célébrés, offrant aux visiteurs un véritable voyage culturel et sensoriel.