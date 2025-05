ONMT : Ntla9aw fbladna, une nouvelle campagne pour le tourisme national

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a lancé une nouvelle campagne de communication Ntla9aw fbladna, à l’échelle nationale auprès des touristes locaux et internationale auprès des Marocains du monde. L’initiative est lancée dans le cadre d’un positionnement «expérientiel, émotionnel et fédérateur» qui fait la part belle à «des expériences vécues, vibrantes, authentiques», selon un communiqué. L’objectif est ainsi d’«engager les Marocains dans une véritable dynamique de découverte ou redécouverte, et transformer l’intention de voyager en acte concret».

Dans ce sens, l’ONMT lance deux films publicitaires, qui incitent à explorer les côtes atlantiques et méditerranéennes à travers la baignade, la parapente, la pêche, les sorties à cheval ou les virées familiales, ou encore à redécouvrir les terres en mêlant, aventure nature et découverte.

«Avec un dispositif de communication 360° couvrant TV, digital, radio, presse écrite, affichage urbain et cinéma, Ntla9aw fbladna ambitionne de booster la désirabilité de la destination Maroc dans toutes ses diversités, puisque les 12 régions du Royaume y sont représentées», fait savoir l’ONMT.

L’office évoque également «l’attachement des Marocains à leur pays pour en faire un véritable levier de croissance du tourisme national», en phase avec une campagne qui promeut «non seulement une destination, mais aussi des souvenirs, des émotions et des expériences à vivre intensément».