En présence d'une foule de citoyens, les autorités locales de Salé ont entamé hier la démolition de la célèbre «Villa Seboua» située dans le quartier d'Ashmaou. Cette action s'inscrit dans une campagne visant à lutter contre les infractions au code de la construction et à récupérer les biens publics.

La «Villa Seboua» est devenue l'un des symboles emblématiques de la ville. Connue pour son design unique et original, elle arbore une façade ornée de sculptures d'aigles, de chevaux et de lions. La villa appartient à un avocat du barreau de Rabat, passionné de sculpture et d'art en pierre, ce qui en a fait une attraction pour les Salétins et les visiteurs de la ville.

Parmi les habitants présents, beaucoup ont exprimé leurs regrets de voir disparaître ce repère artistique. Certains voyaient en ce lieu une opportunité de développement touristique ou culturel, capable d'enrichir la scène artistique locale. D'autres, cependant, ont soutenu que la démolition était nécessaire pour faire respecter la loi.

La famille du propriétaire a vivement protesté contre la décision, exécutée en l'absence de l'avocat, qui était en déplacement. Elle a qualifié la démolition d'«injuste» et «inéquitable», rappelant que la villa, bâtie il y a 27 ans, avait été progressivement développée sans opposition des autorités précédentes. La famille s'interroge sur les motivations des autorités locales.

De son côté, l'Organisation Nationale des Droits de l'Homme et de Lutte contre la Corruption a publié un communiqué soutenant pleinement la démolition. Elle considère la construction comme une violation flagrante des lois sur la construction et les biens publics, malgré les avertissements antérieurs adressés au propriétaire.

L'organisation affirme que cette action est un pas dans la bonne direction pour rétablir l'autorité de la loi et protéger les droits de la communauté. Elle met toutefois en garde contre une application sélective ou circonstancielle, et appelle à une correction complète des irrégularités urbaines accumulées.

Elle insiste sur la nécessité d'impliquer divers acteurs — citoyens, entrepreneurs et responsables locaux — dans cette lutte contre les infractions. Une enquête transparente est exigée pour déterminer les responsabilités, soulignant que la persistance de cette construction soulève des questions sur une éventuelle complicité ou négligence au sein de certains services techniques ou communaux.

Enfin, l'organisation conclut en affirmant que préserver la qualité des villes marocaines est une responsabilité collective, nécessitant une mobilisation coordonnée des institutions, de la société et des médias. Elle appelle le ministère de l'Intérieur et les collectivités locales à publier des listes de bâtiments illégaux qui doivent être démolis, avec des critères clairs et un calendrier précis pour garantir transparence et équité.