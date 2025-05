L'écrivaine maroco-néerlandaise Safae el Khannoussi remporte le Prix Libris 2025 du meilleur roman néerlandais

La romancière maroco-néerlandaise Safae el Khannoussi a décroché le prestigieux prix Littéraire Libris 2025 pour son premier roman, Oroppa, un thriller littéraire captivant sur la disparition d’un artiste, rapporte NOS.

Le jury du prix Libris a qualifié Oroppa de lecture audacieuse et enrichissante, affirmant avoir été «submergé» par sa qualité. «C’est fantastique, je ne m’y attendais pas», a confié El Khannoussi lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue lundi au Felix Meritis à Amsterdam.

Née au Maroc et ayant grandi à Amsterdam, El Khannoussi a étudié la philosophie politique et a travaillé pour le magazine littéraire De Gids. Considérée comme l’une des écrivaines de langue néerlandaise les plus prometteuses de sa génération, cette jeune femme de 30 ans avait déjà remporté le prix flamand De Boon en mars et a été désignée Talent Littéraire de l’Année par de Volkskrant en 2024.

Le prix Littéraire Libris est une distinction annuelle de renom, récompensant le meilleur roman original écrit en néerlandais.