African Lion 2025 : Déploiement d’un hôpital médicochirurgical de campagne à Tiznit

Au titre des activités parallèles à vocation humanitaire de l’exercice combiné maroco-américain African Lion 2025, qui se tient conformément aux instructions royales, un hôpital médicochirurgical de campagne (H.M.C.C) est déployé depuis le 5 mai, au niveau de la collectivité territoriale d’Anzi relevant de la province de Tiznit.

Mobilisant 271 médecins et infirmiers des Forces armées royales (FAR) et de l’Armée américaine, cette structure sanitaire multidisciplinaire, offre des prestations médico-chirurgicales et sociales au profit de la population locale.

Cet H.M.C.C assure des services médicaux et chirurgicaux couvrant plusieurs spécialités portant sur les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, les maladies des oreilles, du nez, de la gorge et de la peau ainsi que la médecine interne, l’ophtalmologie, l’orthopédie, la chirurgie générale, la pédiatrie, les urgences et la gynécologie.

L’hôpital dispose d’unités médicales et chirurgicales, d’une unité hospitalière d’une capacité de 20 lits avec possibilité d’extension selon les besoins médicaux, d’une unité de stérilisation médicale, d’une unité de radiographie numérique, d’une unité d’analyse médicale, d’un bloc de soins dentaires, d’une pharmacie et d’unités de services sociaux.

Il a dispensé, jusqu’au 21 mai courant, près de 44 000 services médicaux au profit de 12 480 patients. Il a été procédé également à la réalisation de 380 opérations chirurgicales et à la distribution de lunettes correctrices en faveur de 4 268 personnes ainsi que 9 068 prescriptions médicales à titre gracieux.

Mercredi, une délégation de haut niveau de l’Etat-Major de la Zone Sud des FAR et de l’Armée américaine a visité cet H.M.C.C.

Lancé le 12 courant, l’exercice African Lion 2025 se poursuit jusqu’au 23 mai, dans les régions d’Agadir, Tan-Tan, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit.

Il vise à renforcer la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis, à développer l’interopérabilité et à renforcer les capacités d’intervention dans un contexte multinational, contribuant ainsi à la promotion de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans la région.