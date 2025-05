Les Journées du Patrimoine de Casablanca attirent plus de 25 000 visiteurs lors de leur 14e édition

La 14e édition des Journées du Patrimoine de Casablanca, orchestrée par Casamémoire du 12 au 18 mai, s'est achevée en beauté avec une cérémonie de clôture vibrante au Théâtre Casablancaise.

Durant cette semaine, plus de 25 000 personnes ont pris part à 60 activités gratuites. Des visites guidées aux expositions, en passant par des ateliers et des performances culturelles, l'événement a célébré la richesse du patrimoine architectural et culturel de la ville, comme l'indique un communiqué de presse.

Parmi les moments marquants, on note la participation de 5 000 élèves à des visites scolaires, 12 circuits de visites guidées mettant en lumière les trésors Art déco de Casablanca, ainsi qu'un souk créatif réunissant des artisans locaux et un salon du livre avec 30 éditeurs marocains. L'événement a également suscité un engouement en ligne, avec plus d'un million de vues sur les réseaux sociaux, et a pu compter sur l'implication de 400 guides bénévoles.

Fondée en 1995 pour sauvegarder le patrimoine du XXe siècle de Casablanca, Casamémoire a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires et participants pour avoir fait de cette édition un succès mémorable, réaffirmant ainsi la fierté et l'engagement de la ville à préserver son identité unique.