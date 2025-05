Portugal : Une interconnexion avec le Maroc pour pallier le retard avec la France

À la suite de la vaste panne d'électricité qui a frappé la péninsule ibérique le 28 avril, le Portugal envisage sérieusement de renforcer ses connexions électriques avec le Maroc. Cette option est considérée comme une alternative potentielle si la France continue de retarder le développement des interconnexions électriques avec le Portugal.

La ministre portugaise de l'Environnement et de l'Énergie, Maria da Graça Carvalho, a déclaré que l'interconnexion avec la France reste l'option la plus logique. Cependant, face aux lenteurs dans le développement des infrastructures entre les deux pays, une connexion avec le Maroc est sérieusement envisagée, d'autant plus que l'Espagne est déjà reliée au réseau marocain.

La ministre a souligné que la faible interconnexion avec la France a ralenti le rétablissement de l'électricité au Portugal après la panne. Elle a noté que bien que le développement de connexions avec le Maroc soit coûteux, en raison de la distance et des défis liés à la connexion maritime, cela demeure une option stratégique.

Elle a également mentionné l'existence d'accords antérieurs avec le Maroc pour élargir la connectivité électrique. Cependant, des obstacles techniques et financiers ont ralenti la concrétisation du projet.