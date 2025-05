Alhambra, flamenco et Sierra Nevada : Grenade fait sa promotion à Rabat

Le 21 mai, l’Office espagnol du tourisme, en partenariat avec le Conseil provincial de Grenade, a présenté à la Résidence de l’Ambassadeur d’Espagne à Rabat l’événement «Grenade, l’Alhambra n’est que le début». Objectif : mettre en lumière la richesse touristique de cette province andalouse, au-delà de son joyau emblématique.

En présence de l’Ambassadeur Enrique Ojeda Vila et du Président du Conseil provincial de Grenade Francis Rodríguez, la soirée a rassemblé un public composé de responsables gouvernementaux marocains, d’ambassadeurs, d’acteurs du tourisme et de journalistes. Dans son discours, M. Ojeda a souligné les liens historiques et culturels entre le Maroc et l’Andalousie, tout en insistant sur la qualité de l’accueil, la diversité de l’offre et la proximité de la région.

Le documentaire «Alhambra, le trésor du dernier émirat andalou», coproduit par RTVE et ARTE, a été projeté à cette occasion. Primé à Rabat, il revisite l’Alhambra grâce à des recherches et des reconstitutions numériques inédites.

Ont également été présentés : la 74ᵉ édition du Festival de musique et de danse de Grenade (19 juin – 13 juillet 2025) par son directeur Paolo Pinamonti, et les nouveautés de la station de ski Sierra Nevada par Jesús Ibáñez.

L’événement a été animé par María José Gómez, conseillère au Tourisme, qui a rappelé qu’en 2024, 767 000 Marocains ont visité l’Espagne, principalement l’Andalousie (42 %), Madrid (24 %) et la Catalogne (11 %).

Le lendemain, à Casablanca, une rencontre professionnelle est prévue entre les plus de douze entreprises touristiques accompagnant la délégation de Grenade (Barceló, El Corte Inglés, agences, etc.) et plus de quarante acheteurs marocains.