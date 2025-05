Casablanca : Peines de prison pour des proches de Hicham Jerando

Le tribunal correctionnel de Casablanca a condamné, mercredi, la sœur de Hicham Jerando à deux mois de prison avec sursis et à une amende, tandis que son mari a écopé de deux ans de prison ferme, assorti d'une amende. Leur fils a été condamné à trois ans de prison ferme et une amende.

Le tribunal a également condamné quatre autres personnes liées à l'affaire. Deux d'entre elles ont été condamnées à trois ans de prison et une autre à une peine de deux ans de prison. La quatrième a écopé d'un an de prison.

Le parquet avait décidé de poursuivre les mis en cause pour plusieurs chefs d'accusation, notamment la participation à la diffusion de difamations, de menaces et de fausses allégations touchant à la vie privée.

Au début de ce moi, la chambre criminelle de première instance près la Cour d'appel de Rabat a condamné le YouTuber marocain Hicham Jerando à 15 ans de prison par contumace. Résidant au Canada, il a été reconnu coupable de «constitution d'un groupe terroriste dans le but de planifier et de commettre des actes terroristes, dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public par l'intimidation, les menaces, la violence et l'incitation d'autrui à commettre des actes terroristes».