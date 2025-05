Après la suspension de ses liens avec le Polisario, des députés ghanéens à Laayoune

Une délégation parlementaire ghanéenne, dirigée par le président de la Commission des Affaires étrangères, Alfred Okoe, s'est rendue à Laâyoune. Ce mercredi 21 mai, elle a rencontré Bellahi Abbad, vice-président du conseil de la région Laâyoune-Sakia-El Hamra.

«Cette visite a permis à la délégation de constater de près la mise en œuvre de projets concrets et d'envergure, qui visent à soutenir le développement non seulement au Maroc, mais aussi à travers l'Afrique.» Alfred Okoe

Les députés ghanéens sont en visite au royaume depuis lundi 19 mai. À Rabat, ils ont été accueillis par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, ainsi que par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Cette visite à Laâyoune intervient quelques mois après la décision du Ghana, annoncée le 6 janvier, de suspendre sa reconnaissance de la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)».

La délégation ghanéenne comprend également Norgbey Ernest Henry, président de la Commission de la jeunesse et des sports, Cletus Seidu Dapilah, vice-président de la Commission des affaires étrangères et de l'intégration régionale, Peter Lanchene Toobu, vice-président de la Commission de la défense et de l'intérieur, Samuel Abulai Jinapor, membre de la Commission des affaires étrangères et de l'intégration régionale, Asiedu Ida Adjoa, membre de la Commission de la défense et de l'intérieur, ainsi qu'un certain nombre de responsables et cadres administratifs.