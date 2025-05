Journée mondiale du thé : Le Maroc à l'honneur au siège de la FAO à Rome

La cérémonie du thé marocain, symbole d'hospitalité et reflet de l'art de vivre national, a été mise à l’honneur, mercredi au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à l’occasion de la Journée mondiale du thé.

Lors de cette cérémonie, marquée par la présence du directeur général de la FAO, Qu Dongyu, la mission permanente du Maroc auprès des agences onusiennes basées à Rome, a érigé un stand aux couleurs du royaume, reflétant la richesse et la diversité de la tradition marocaine.

L’espace marocain, comprenant un salon traditionnel authentique où les visiteurs ont pu découvrir et vivre l’art ancestral de la préparation du thé à la menthe, a connu une grande affluence de diplomates et de hauts fonctionnaires internationaux curieux de découvrir cette tradition séculaire, véritable symbole de partage, de convivialité et de savoir-vivre marocain.

À cette occasion, les convives ont été invités à savourer le thé marocain, préparé selon la méthode traditionnelle, qui représente toute une culture de dégustation et de tradition autour de ses saveurs riches et envoûtantes, accompagné d’un assortiment raffiné de pâtisseries marocaines.

Le Maroc a été sélectionné cette année par la FAO pour représenter la richesse culturelle du thé à travers le monde, aux côtés de la Chine, de l’Azerbaïdjan, du Kenya, de la Russie et de l'Indonésie dans le cadre de cette journée internationale visant à promouvoir la diversité des traditions liées au thé et leur rôle dans la culture, l’agriculture et le développement durable.

La FAO souligne l'importance culturelle et sociale du thé et du café, notamment dans le contexte du patrimoine agricole mondial.