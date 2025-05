Trophée international Mohammed VI de polo: Le Maroc bat les Etats-Unis et file en finale

La sélection marocaine de Polo s'est imposée face à son homologue des Etats-Unis sur le score de 8 à 5, mercredi au PGH La Palmeraie Polo Club à Assilah, pour se qualifier pour la finale de la cinquième édition du Trophée international Mohammed VI, organisée par la Fédération royale marocaine de la discipline.

La sélection marocaine, composée de Sidi Mohamed Elmhamdi, Zouhair Lachgar, Moulay Abdeslame El Hanafi, Mario Gomez et Zaki Bouslikhan, avait battu en match d'ouverture, lundi, son homologue du Royaume-Uni sur le score de (8,5 à 4).

Se poursuivant jusqu'au 25 mai au Club Polo de la Garde royale à Rabat et au PGH La Palmeraie Polo Club à Assilah, cet événement met en compétition huit équipes venant des pays de grande renommée dans le monde du Polo, dont le Maroc et le Royaume-Uni. Il s'agit également de l'Egypte, des Etats-Unis, d'Oman, de l'Azerbaïdjan, de l'Espagne et de la France.

Au-delà de sa portée sportive, le Trophée international Mohammed VI de polo incarne l'ambition du Maroc de promouvoir ce sport et de mettre en lumière l'excellence des infrastructures sportives marocaines au niveau international, tout en consolidant les liens d'amitié avec les nations participantes