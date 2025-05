Rabat : L’ANEF sensibilise les élèves aux risques d’incendies de forêts

L'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a organisé, mercredi à Rabat, une journée de sensibilisation aux risques d’incendies de forêts et à leur impact sur le patrimoine forestier et la biodiversité, au profit des élèves du collège Abi Dar El Ghifari.

Organisée en partenariat avec la Direction générale de la protection civile, ainsi que les ministères de l’Intérieur, et de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la journée nationale de sensibilisation aux risques d’incendies de forêts, célébrée le 21 mai. Elle vise à encourager les comportements responsables pour prévenir les incendies, tout en sensibilisant les élèves à l’importance de la couverture forestière et à la nécessité de sa préservation.

Cette initiative entend également sensibiliser les jeunes générations aux dangers liés aux comportements à risque pour l’écosystème et les inciter à s’impliquer dans les actions environnementales visant la préservation du patrimoine forestier. S’exprimant à cette occasion, Alae El Mabtoul, responsable de l’unité du développement du domaine forestier et de la ceinture verte de Rabat au sein de l’ANEF, a indiqué que l’Agence veille, à l’échelle nationale, à organiser, à travers cette journée, des activités de sensibilisation dans les établissements scolaires, les marchés et les souks hebdomadaires, ainsi que dans les douars situés à proximité des forêts.

Pour sa part, le directeur du collège Abi Dar El Ghifari, Zakaria Ben Zwin, a indiqué que cette journée nationale était une opportunité pour encourager les comportements responsables et renforcer l’implication des élèves dans les actions de prévention. De son côté, Marouane Hosni, capitaine à la protection civile, a présenté un exposé sur l’importance de la forêt, ses rôles essentiels, ainsi que les difficultés rencontrées par les équipes de lutte contre les incendies.

Cette journée de sensibilisation, animée par des cadres pédagogiques, des agents de l’ANEF et de la Protection civile, a été marquée par l’organisation d’ateliers interactifs destinés aux élèves, axés sur les causes, les dangers et les moyens de lutte contre les feux de forêts.