La révolution de l'imprimerie au Maroc : L'héritage du juge Tayeb Roudani

Bien que le Maroc soit géographiquement proche de l'Europe, l'introduction de l'imprimerie y a été tardive par rapport à d'autres pays islamiques. Ce retard s'explique par plusieurs facteurs, dont la peur de l'influence culturelle et politique européenne, les préoccupations internes chroniques, la crainte de déformer les textes religieux et la résistance des scribes qui voyaient l'impression comme une menace pour leur métier. De surcroît, le Makhzen, le gouvernement central, n'avait pas saisi le potentiel révolutionnaire de cet outil pour la diffusion du savoir.

L'imprimerie a fait son entrée au Maroc en 1864 grâce à l'initiative du juge Tayeb Roudani, un érudit marocain du XIXe siècle. De retour de pèlerinage, il a acheté une presse lithographique en Égypte et a ramené un technicien égyptien pour aider à diffuser le savoir et faciliter l'accès aux livres. Toutefois, cette initiative n'a pas été bien accueillie par les autorités. Dès son arrivée au port d'Essaouira, la presse a été confisquée et placée sous la supervision du Makhzen, qui a ensuite décidé de la transférer à Meknès, puis à Fès, comme le souligne Mustafa bin Omar Al-Maslouti dans son ouvrage "Le juge Tayeb ben Mohammed Al Tamli Roudani et l'introduction de l'imprimerie au Maroc".

Le Maroc a ainsi été l'un des derniers pays islamiques à adopter l'imprimerie. Le Liban l'avait fait dès 1583, la Syrie en 1706, l'Égypte en 1798 avec la campagne française, l'Algérie en 1830 lors de l'occupation française, et la Tunisie en 1860. Ce décalage reflète en grande partie les transformations lentes de la structure politique et culturelle du Maroc à cette époque.

D'après le livre "Le Royaume des Livres : Une Histoire de l'Imprimerie au Maroc" de Fawzi Abdul Razzaq, le juge Roudani envisageait de transférer la presse à Taroudant, sa ville natale. Cependant, le Makhzen n'a pas permis qu'elle aille au-delà de Meknès, alors résidence du Sultan. La presse a été placée sous supervision étatique, et plusieurs fils de notables ont été formés aux techniques d'impression par le typographe égyptien, dans une démarche visant à contenir cette nouvelle technologie plutôt que de la laisser se développer librement.

Le premier livre imprimé au Maroc

Le Maroc a ainsi entamé une nouvelle ère culturelle et intellectuelle avec l'impression du premier livre sur son sol en 1865 à Meknès. Il s'agissait de "Al-Shama'il Al-Muhammadiyya" de l'Imam Abu Isa Al-Tirmidhi, un éminent érudit du Hadith du troisième siècle de l'Hégire.

Dans "Manifestations de l'Éveil du Maroc Moderne" de l'historien Mohamed Al-Manouni, il est indiqué : «La presse a été transportée à Meknès, où elle a servi à imprimer le premier livre de l'histoire du Maroc, 'Al-Shama'il Al-Muhammadiyya'. Un an plus tard, la presse a été déplacée à Fès.»

Selon la Rabita Mohammedia des Oulémas, cette édition a été encouragée par le Sultan Moulay Abderrahman, qui voyait dans l'imprimerie un moyen de renforcer l'éducation religieuse et de diffuser les sciences islamiques. La presse a dynamisé la vie scientifique, notamment dans les domaines de la jurisprudence, du soufisme et des études des Hadith, en plus de publier des livres de supplications et de prières.

Après l'impression de "Al-Shama'il Al-Muhammadiyya" à Meknès, le livre a été réimprimé en Inde en 1885, puis à Fès en 1893, avec des éditions ultérieures dans plusieurs pays islamiques.

"Al-Shama'il Al-Muhammadiyya" est considéré comme l'un des ouvrages les plus importants et les plus célèbres du Hadith prophétique, non seulement pour sa valeur académique mais aussi parce qu'il offre un portrait détaillé du Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui. Ce livre n'est pas simplement une compilation de Hadiths, mais un voyage détaillé décrivant les nobles caractéristiques du Prophète, tant physiques que morales.

L'Imam Al-Tirmidhi n'a omis aucun aspect de la description du Prophète dans son livre : de sa stature modérée, sa couleur de peau, ses cheveux et ses yeux aux détails minutieux comme sa manière de marcher, de s'asseoir et de sourire.

Le livre va au-delà de la description physique pour explorer les profondeurs spirituelles et psychologiques. Il décrit ses habitudes alimentaires, sa façon de boire et de s'habiller, comment il dormait et se réveillait, et les parfums qu'il portait. Le livre met également en lumière les aspects dévotionnels du Prophète, illustrant son humilité dans la prière, ses veilles nocturnes et ses jeûnes...