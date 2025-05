Les rues de Bouznika envahies par les déchets : appels urgents à une enquête sur la crise environnementale

À l'approche de la saison estivale qui connait un afflux important de touristes à Bouznika, la ville traverse une grave crise environnementale en raison de l'accumulation des déchets et de l'arrêt des services de nettoyage en attendant l'approbation du nouveau contrat. Les associations estiment que cette situation reflète un manque de coordination et un retard dans la prise des mesures nécessaires, impactant gravement la qualité de vie et la santé des résidents ainsi que des visiteurs.

Sebbane Fatima Zahra (Traduction فاطمة الزهراء الصبان) Par