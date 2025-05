Le Conseil musulman de Belgique veut une reconnaissance définitive

Le Conseil musulman de Belgique (CMB) a demandé une reconnaissance définitive à la ministre fédérale de la Justice, Annelies Verlinden (CD&V), après un agrément temporaire qui aura duré deux et qui s’achèvera en juin prochain. L’instance a vu le jour en 2023, dans un contexte où l’ancien ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), a mis fin à la reconnaissance de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) par un arrêté royal, le 29 septembre 2022.

Citée par l’agence de presse Belga, une lettre de la présidente du CMB, Esma Uçan, mentionne auprès de l’actuelle ministre un «processus de renouvellement» engagé depuis 2023. Selon la source, «une nouvelle assemblée générale de 45 membres a été constituée». Annonçant ne pas se présenter aux prochaines échéances, la responsable assure par ailleurs la tenue d’une élection, le 31 mai, pour désigner «un nouveau conseil d’administration».

La non-candidature de la représentante sortante s’avèrerait être l’arbre qui cache la forêt des dissonances internes qui minent déjà le tout nouveau CMB. Quoique voulu représentatif, le conseil a déjà suscité des interrogations sur ses composantes, dont la Diyanet et Milli Görüs. Comptant toutes deux des dizaines de mosquées, les deux instances ne participeront pas non plus au prochain processus électif, laissant leurs sièges vacants.

Si Esma Uçan fait état d’une «abstention volontaire», les deux réseaux proches des milieux religieux turcs ont déjà été sous le feu des critiques, pour «ingérence étrangère» ou «pour leurs positions conservatrices», rapporte Belga.

En 2024, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a décidé de dissoudre et de fermer le Collège de l’EMB avec un effet immédiat. L’instance a alors introduit un recours contre l’arrêté royal de 2022 et de 2023, relatif à l’attribution de cette reconnaissance au CMB. Ces recours ont été rejetés par le Conseil d’Etat.

Dans le temps, l’EMB a pointé une «création téléguidée» de la nouvelle ASBL, qualifiant cette démarche de «coup de force» du ministre de la Justice en mandat à ce moment-là.