Zaytouna FC à la King's League : Une équipe marocaine dirigée par Gims et son manager

Le Zaytouna FC, basé à Marrakech, a annoncé le 20 mai son entrée dans la King's League, sur invitation spéciale du fondateur Gerard Piqué. L'équipe marocaine sera dirigée par la star Gims et le manager Youssef Aarab.

Fondé en 2019, le club est composé exclusivement de joueurs marocains de la cité ocre. L'équipe se spécialise dans le football à cinq et affiche un impressionnant palmarès de 345 matchs sans défaite. Parmi leurs réussites, on compte la victoire au tournoi marocain en 2022 et la représentation du pays à la Coupe du monde en Allemagne en 2023. Ils ont récemment triomphé au tournoi Kickoff.

«En tant que président du Zaytouna FC, je me considère comme un grand frère pour ces jeunes joueurs», a déclaré Aarab, qui a fondé le club pour offrir des installations de classe mondiale et développer les jeunes talents.

La King's League, créée en 2022 par Piqué et le streamer Ibai Llanos, propose des matchs à sept joueurs d'une durée de 40 minutes avec des remplacements illimités et des «cartes secrètes».

La compétition a déjà gagné en popularité à travers l'Espagne, les pays d'Amérique latine, l'Italie, le Brésil, la France et l'Allemagne.