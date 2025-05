Traitement du graphite : Falcon Energy Materials et Fluoralpha s'associent au Maroc

La société Falcon Energy Materials plc, basée aux Émirats arabes unis et fournisseur de matériaux pour anodes de batteries, a scellé un partenariat avec Fluoralpha S.A., une filiale d'InnovX, pour développer deux installations clés destinées à la production de graphite sphérique purifié enrobé (CSPG) à Jorf Lasfar. La collaboration a été annoncée dans un communiqué de presse, mardi, par Falcon Energy Materials.

Fluoralpha, spécialisée dans la production d'acide fluorhydrique anhydre (AFH) à partir de fluor dérivé de phosphates, rejoint le consortium stratégique de Falcon pour soutenir à la fois une usine pilote et une usine d'anodes à grande échelle.

L'installation pilote, dont la construction devrait débuter au deuxième trimestre 2025, produira environ 100 kg de CSPG par jour et aidera Falcon à faire progresser les tests de produits et à sécuriser des accords de rachat.

Fluoralpha fournira le site pour l'usine pilote au sein de sa zone industrielle et approvisionnera en AFH, dans le cadre d'un accord de rachat prévu, contribuant ainsi à réduire les risques logistiques et de sécurité liés à la manipulation de matériaux corrosifs.

Falcon a identifié le parc X—situé à proximité du complexe de Jorf Lasfar—comme le site privilégié pour la plus grande usine d'anodes en raison de sa proximité avec Fluoralpha, de l'infrastructure existante et du port de Casablanca. Également détenu par InnovX, le parc X est dédié à la conception, au développement et à la gestion de parcs industriels innovants et durables.